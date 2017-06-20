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20.06.2017 11:26

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев

На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи, поедут 500 петербуржцев. Как пояснили «Фонтанке» в оргкомитете фестиваля, всего для участия в фестивале было подано 3307 заявок от петербуржцев, но принять участие смогут только 500 студентов. Именно столько по квоте выделено Петербургу, подчеркнули организаторы.  

«Фонтанка» уже писала о претендентах – молодом ученом из Военмеха Викторе Крылове, который планирует  подготовить многотысячный фестивальный флешмоб и побить танцевальный рекорд Книги Гиннесса, и Светлане Макаревич, победившей в конкурсе «3 шага к фестивалю» с фильмом об участнице первого легендарного молодежного фестиваля петербурженке Светлане Лепко, ставшей прообразом скалолазочки в песне Высоцкого. На организацию ВФМС-2017 будет потрачено 4,5 млрд рублей.   

Для участия в фестивале студентам необходимо было предоставить свои проекты. Среди тематических направлений наиболее популярным среди петербуржцев оказалось «Искусство и творчество». Только за одну отборочную неделю в Петербурге было подано 547 заявок. На втором месте — «Спорт и ЗОЖ» (344 заявки), на третьем -  «Образование и наука» (325 заявок). Всего организаторы получили 61,4 тысячи анкет. Ожидается, что в мероприятии примут участие 20 тысяч студентов из 150 стран мира. Участие для них бесплатное.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи. ВФМС начнется 14 октября парадом-карнавалом в Москве, в котором примет участие примерно 30 тысяч человек. 15 октября в Ледовом дворе «Большой» в Сочи состоится открытие фестиваля, далее последуют дискуссионная, научная, образовательная, спортивная и культурная программы на территории Олимпийского парка.


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www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
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