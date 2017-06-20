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20.06.2017 11:12

СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год

Футбольный клуб «Зенит» согласился на требования греческого защитника «Ромы» Константиноса Маноласа по зарплате. Как сообщает во вторник, 20 июня, Tuttocalciochannel.it, петербуржцы готовы платить футболисту 5 млн евро в год при условии подписания трехлетнего контракта.

Отмечается, что в переходе 26-летнего Маноласа заинтересован лично главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

В сезоне 2016/17 Манолас отыграл за «Рому» 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Ранее агент футболиста подтвердил факт переговоров с «Зенитом». Сообщалось также, что вместе с Маноласом в Петербург переедет еще один игрок «Ромы» — 22-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес.


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17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
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ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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