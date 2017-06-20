СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год

Футбольный клуб «Зенит» согласился на требования греческого защитника «Ромы» Константиноса Маноласа по зарплате. Как сообщает во вторник, 20 июня, Tuttocalciochannel.it, петербуржцы готовы платить футболисту 5 млн евро в год при условии подписания трехлетнего контракта.

Отмечается, что в переходе 26-летнего Маноласа заинтересован лично главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

В сезоне 2016/17 Манолас отыграл за «Рому» 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Ранее агент футболиста подтвердил факт переговоров с «Зенитом». Сообщалось также, что вместе с Маноласом в Петербург переедет еще один игрок «Ромы» — 22-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес.