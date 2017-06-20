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20.06.2017 10:57
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«Инжтрансстрой» не смог оспорить расторжение контракта по стадиону на Крестовском

Апелляционная инстанция поддержала арбитраж Петербурга и Ленинградской области и подтвердила законность одностороннего отказа комитета по строительству от госконтракта в связи с банкротством генерального подрядчика АО «Инжтрансстрой». Структура «Трансстроя» возводила стадион «Зенита» на Крестовском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, в решении суда указаны нарушения госконтракта при строительстве спортивного объекта. Кроме того, в отношении компании было начато дело о банкротстве – введена процедура наблюдения. Сам подрядчик заявил о приостановке выполнения всех работ в июле 2016 года, после чего заказчик расторг государственный контракт.

Всего рассматривается три дела о законности расторжения договоров между Смольным и структурами «Трансстроя». В случае с «Инжтрансстроем-СПб» комитет по строительству упирает на многочисленные нарушения требований к качеству выполняемых работ, в том числе – в области пожарной безопасности. Контракты с АО «Корпорация Трансстрой» и АО «Инжтрансстрой» разорваны в связи со срывом сроков. Все трое подрядчиков подали встречные иски о незаконности решения Смольного.

На данный момент руководство города пытается взыскать со структур «Трансстроя»порядка 3,6 млрд рублей в качестве незакрытых авансов, пеней и выплат за дефектные работы. Два иска к «Инжтрансстрою-СПб», на 289 млн и 291 млн рублей, апелляционный суд оставил без рассмотрения из-за несоблюдения комитетом досудебного порядка урегулирования спора. Один касается невозвращенного телекоммуникационного оборудования, которое подрядчик успел принять для монтажа; второй — затрат на исправление недостатков, с которыми якобы пришлось разбираться  новому подрядчику. В ближайшее время комитет планирует подать новые иски на те же 289 млн рублей. Подрядчик, в свою очередь, взыскивает с комитета по строительству порядка миллиарда рублей за, как считает компания, выполненные, но не оплаченные работы.

В Московском арбитраже параллельно рассматривается законность включения трех подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков. В компании Pen & Paper, которая представляет интересы Смольного, отмечают, что решения столичного и петербургского судов могут вступить в противоречие. В связи с этим вопрос о допустимости конкуренции споров в Санкт-Петербурге и Москве заинтересовал уже Верховный суд РФ, который истребовал материалы одного из московских дел для изучения — возможно, его передадут в Экономическую коллегию ВС РФ.

Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой».


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