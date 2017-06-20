Читинца в Кировске застрелили из-за сфер влияния

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в убийстве в квартире на бульваре Партизанской Славы в Кировске.

Вечером 17 июня тело 36-летнего жителя Читинской области нашли с огнестрельным ранением в шею. По версии следствия, двое ныне задержанных вместе с 36-летним подельником позвонили в дверь и, когда им открыли, выстрелили жертве в шею из обреза винтовки Мосина.

Скорее всего, мотивом преступления стал передел сфер влияния между местными криминальными персонажами, сообщили в полиции.

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