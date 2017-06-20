Полураздетая пенсионерка насмерть разбилась на Энтузиастов

Пожилая женщина скончалась после падения с высоты в Красногвардейском районе Петербурга. Погибшая была только в футболке и нижнем белье.

Как стало известно «Фонтанке», 19 июня женщину с характерными для падения с высоты травмами обнаружили рядом с многоэтажкой на проспекте Энтузиастов, 20/2. К этому времени неизвестная уже была мертва. Личность погибшей пока не установлена, но, судя по виду, ей можно было дать около 65-70 лет.

Приехавшие сотрудники отметили отсутствие верхних зубов и некоторых деталей одежды: кроме нижнего белья и розовой футболки, на пенсионерке ничего не было.

Полицейские выясняют обстоятельства гибели женщины и квартиру, из которой она выпала.