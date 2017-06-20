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20.06.2017 10:32

Полтавченко представил правительству новых глав районов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, открывая заседание городского правительства 20 июня, представил коллегам новых глав районов. Ротация произошла в Невском, Фрунзенском и Пушкинском.

В числе представляемых был Алексей Гульчук, до недавнего времени занимавший пост заместителя главы Невского района. Полтавченко отметил, что в зале заседаний тот занял по старой памяти место "в стороне", а не среди глав районов.

Также правительству были представлены глава Фрунзенского района Валерий Сапожников (бывший замглавы Петроградского района) и глава Пушкинского (экс-руководитель Фрунзенского) Владимир Омельницкий.

Кроме этого, Полтавченко объявил о назначении главой юридического комитета Смольного его бывшего зампреда Юлии Осиповой.

 


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После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
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