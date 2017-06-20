Полтавченко представил правительству новых глав районов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, открывая заседание городского правительства 20 июня, представил коллегам новых глав районов. Ротация произошла в Невском, Фрунзенском и Пушкинском.

В числе представляемых был Алексей Гульчук, до недавнего времени занимавший пост заместителя главы Невского района. Полтавченко отметил, что в зале заседаний тот занял по старой памяти место "в стороне", а не среди глав районов.

Также правительству были представлены глава Фрунзенского района Валерий Сапожников (бывший замглавы Петроградского района) и глава Пушкинского (экс-руководитель Фрунзенского) Владимир Омельницкий.

Кроме этого, Полтавченко объявил о назначении главой юридического комитета Смольного его бывшего зампреда Юлии Осиповой.