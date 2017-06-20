Центр Петербурга встал из-за «Алых парусов»

Три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга парализованы утром 20 июня. Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому – закрытия в честь двух крупных мероприятий.

Сначала движение начали ограничивать ради Кубка конфедераций, а потом еще и «Алых парусов». Результат – две пробки в центре длиной более 3 километров.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».