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20.06.2017 10:33

Центр Петербурга встал из-за «Алых парусов»

Три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга парализованы утром 20 июня. Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому – закрытия в честь двух крупных мероприятий.

Сначала движение начали ограничивать ради Кубка конфедераций, а потом еще и «Алых парусов». Результат – две пробки в центре длиной более 3 километров.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
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«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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