Перевозчиком "ВИМ-Авиа" занялась прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело за 173 задержки авиарейсов против авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает 20 июня Генпрокуратура РФ.

Установлено, что с 28 мая по 12 июня компания "ВИМ-Авиа" допустила 173 задержки авиарейсов более чем на 2 часа, из них 52 регулярных рейса и 121 чартерный.

По данным ГП, среди причин сложившейся ситуации — поздние прибытия самолетов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных самолетов.

"Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении… по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"… в отношении авиакомпании и ее генерального директора Александра Кочнева", — говорится в релизе.

Напомним, что от действий перевозчика пострадали и петербургские туристы.