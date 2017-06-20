Мужчина упал с высоты под ноги петербурженке на Богатырском

На глазах у жительницы Приморского района Петербурга разбился неизвестный мужчина. Полицейские выясняют, кто он и откуда выпал.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 19 июня женщина подходила к парадной дома №56/1 по Богатырскому проспекту, когда увидела падающего человека. Криков при этом, по её словам, не было. Пострадавшего доставили в отделение полевой хирурги с травмами головы, груди и в состоянии шока. Говорить пациент не мог. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

На вид мужчине можно дать около 35 лет, но его личность ещё не установлена. Предполагается, что он выпал с четвёртого этажа.