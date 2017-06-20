СК подтвердил задержание по делу о хищении 200 млн экс-директора «Гоголь-центра»

Бывший директор столичного «Гоголь-центра» Алексей Малобродский задержан по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Следственный комитет РФ 20 июня подтвердил эту информацию, добавив, что в ближайшее время будет просить об аресте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пока Малобродский, который ранее являлся генеральным продюсером АНО «7 студия», имеет в деле статус подозреваемого. Вместе с бывшим бухгалтером Ниной Масляевой и экс-директором студии Юрием Итиным он якобы похитил деньги, выделенные Минкультом на развитие и популяризацию искусства. Казенные средства расхищались в течение трех лет, с 2011 по 2014 год.

В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Как ранее писала «Фонтанка», речь идет о якобы воровстве 200 миллионов во время проведения спектаклей проекта современного искусства «Платформа». Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников тогда возглавлял «7 студию», собранную из его учеников. В мае СК провел обыски в квартире режиссера и в самом театре. Серебренников пока фигурирует в деле как свидетель.