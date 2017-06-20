Встревоженный петербуржец признался, что заминировал город

Мины и фугасы безуспешно искали полицейские в центре Петербурга. На проверку улиц их отправил местный житель, признавшийся, что лично готовил теракт.

Как стало известно «Фонтанке», о грозящей городу и людям опасности сотрудники правоохранительных органов узнали в половине пятого вечера 19 июня по телефону «112». Звонивший не скрывал ни своего имени, ни телефонного номера. Он просил убрать мины, фугасы и растяжки, которые сам же установил на главных улицах Северной столицы.

По словам мужчины, злодеем в 37 лет он стал поневоле: трое «нерусских» незнакомцев якобы силой забрали его из квартиры на Ключевой и заставили заминировать магистрали города на Неве.

Как показала проверка, ничего взрывоопасного в центре не было. Кающегося «минёра» полицейские доставили в районный отдел, где ему ещё раз придётся рассказать о своих злоключениях. Трёх незнакомцев, по всей видимости, он встретил будучи не совсем трезвым.