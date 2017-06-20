В Петербурге ищут светлый грузовик террористов

Наряды патрульно-постовой службы Петербурга и области ориентированы на поиск грузовика со светлой кабиной. Такие вводные им поступили от регионального управления ФСБ.

Как стало известно «Фонтанке», в дни проведения в городе матчей Кубка конфедераций к обычному полицейскому усилению прибавились несколько спецопераций. В рамках одной из них сотрудников ГУ МВД ориентировали на поиск подозрительного грузового транспорта, предположительно, со светлой кабиной. Это необходимо, чтобы не допустить возможных диверсионно-террористических актов на территории обоих регионов, о которых коллег предупредили в ФСБ.

В рамках отработки информации наряды должны будут проверить все долгое время припаркованные грузовики во дворах Петербурга.

Грузовики вызывают у спецслужб особое подозрение после того, как в Европе произошла серия терактов с их использованием. Так, в ночь на 19 июня на севере Лондона у мечети фургон совершил наезд на людей. Погиб один человек, еще десять получили ранения.

Кубок конфедераций стартовал в Северной столице 17 июня. Чемпионат продлится до 2 июля.