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20.06.2017 09:49
3 Комментариев

В Петербурге ищут светлый грузовик террористов

Наряды патрульно-постовой службы Петербурга и области ориентированы на поиск грузовика со светлой кабиной. Такие вводные им поступили от регионального управления ФСБ.

Как стало известно «Фонтанке», в дни проведения в городе матчей Кубка конфедераций к обычному полицейскому усилению прибавились несколько спецопераций. В рамках одной из них сотрудников ГУ МВД ориентировали на поиск подозрительного грузового транспорта, предположительно, со светлой кабиной. Это необходимо, чтобы не допустить  возможных диверсионно-террористических актов на территории обоих регионов, о которых коллег предупредили в ФСБ.

В рамках отработки информации наряды должны будут проверить все долгое время припаркованные грузовики во дворах Петербурга.

Грузовики вызывают у спецслужб особое подозрение после того, как в Европе произошла серия терактов с их использованием. Так, в ночь на 19 июня на севере Лондона у мечети фургон совершил наезд на людей. Погиб один человек, еще десять получили ранения.

Кубок конфедераций стартовал в Северной столице 17 июня. Чемпионат продлится до 2 июля.

 

 


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комментарии пользователей (3)
BrotherRabbit
20 июня 2017 г. 10:31
Роман Петров:
дЕверсионно.
вы действительно уверены, что слово диверсия пишется через букву "Е"? наймите учителя русского языка, ей богу!
HardMaster
20 июня 2017 г. 09:54
Какие четкие описания грузовика, круг поиска сужен, осталось прижать гадо к стенке...
Роман Петров
20 июня 2017 г. 09:53
дЕверсионно..ну наймите же корректора, ей-богу!
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