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20.06.2017 09:41

Второй российский пляж получил «Голубой флаг»

Второй российский пляж получил международную премию «Голубой флаг». Лидером по числу удостоенных наградой прибрежных зон стала Испания, здесь их насчитывается 579. Об этом сообщается на сайте премии.

В 2017 году в топ вошел крымский пляж «Массандровский», расположенный в Ялте. Также второй год подряд в списке представлена прибрежная зона «Янтарный» (Калининградская область).

В тройку лидеров помимо Испании вошли Греция (485 пляжей) и Франция (390 пляжей). В топ-10 в порядке убывания также попали Турция, Италия, Португалия, Дания, Нидерланды, Германия и Хорватия. Всего награды получили пляжи из 45 стран.

Длина пляжного комплекса «Массандровский» составляет около 500 метров. Он поделен бетонными волнорезами на шесть секторов. На пляже оборудовано несколько кафе и ресторанов, бассейн с проточной горной водой, душ, туалет и детская площадка.

Первым в России награду «Голубой флаг» в 2016 году получила прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области. На ее подготовку у властей ушел год. Сюда провели электричество, водопровод, канализацию, установили новые кабинки для переодевания и туалеты.

«Голубой флаг» — международная награда, ежегодно вручаемая некоммерческой организацией Фонд экологического образования (FEE). Первая такая премия была присуждена во Франции в 1985 году. «Голубой флаг» получают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. Всего этой наградой отмечены около четырех тысяч береговых зон в 45 странах мира.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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