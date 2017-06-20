Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии

На Беломорканале в Сегежском районе Карелии сел на мель теплоход, на борту которого находятся 139 пассажиров. По данным экстренных служб, угрозы затопления судна нет.

В результате инцидента никто не пострадал. К 10 утра по местному времени на место происшествия должен прибыть буксир для переправки пассажиров на берег.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Карелии сейчас идут поиски подростков, чья лодка перевернулась на Ладожском озере. Пропавшими без вести считаются девушка и двое парней. Еще двум экстремалам удалось спастись.