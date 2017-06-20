В Пушкине педофил покусился на тринадцатилетнюю

Юная петербурженка стала жертвой насильника в Пушкинском районе Петербурга. Плохо знакомый мужчина напал на нее во дворе дома.

Как стало известно «Фонтанке», преступление, о котором ночью 20 июня заявила мать тринадцатилетней школьницы, произошло четыре дня назад. По словам женщины, около пяти часов вечера 16-го числа к её дочери пристал педофил. Нападение произошло во дворе одного из домов по Железнодорожной улице. Девочка, по заявлению матери, немного знакома со своим обидчиком.

Материалы переданы в районный отдел следственного комитета для возбуждения уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера.