В Колпино разбился семнадцатилетний

Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека, который упал с балкона в Колпинском районе Петербурга. Несмотря на усилия медиков, юноша скончался в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке», 19 июня около 14:45 скорая помощь доставила в детскую больницу имени Филатова семнадцатилетнего пациента со множественными переломами и травмами головы. Его забрали от одного из домов по Пролетарской улице после падения с балкона девятого этажа. Молодой человек был в тяжёлом состоянии и не мог рассказать о случившемся. В шесть часов вечера он скончался.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.