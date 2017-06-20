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20.06.2017 09:01

В Колпино разбился семнадцатилетний

Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека, который упал с балкона в Колпинском районе Петербурга. Несмотря на усилия медиков, юноша скончался в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке»,  19 июня около 14:45 скорая помощь доставила в детскую больницу имени Филатова семнадцатилетнего пациента со множественными переломами и  травмами головы. Его забрали от одного из домов по Пролетарской улице после падения с балкона девятого этажа. Молодой человек был в тяжёлом состоянии и не мог рассказать о случившемся. В шесть часов вечера он скончался.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.

 

 


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Парки помогают провести каникулы с пользой
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