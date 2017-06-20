Полиция нашла того, кто ударил в спину бойца Росгвардии на Марсовом поле

Нападение на бойца ОМОНа в ходе несогласованного митинга на Марсовом поле 12 июня раскрыто. Правда, в процессе поиска обидчика гвардейца из дела пропал нож.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, сотрудники полицейского центра «Э» задержали 32-летнего жителя поселка имени Морозова. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по статье о применении неопасного насилия, полагает, что участник митинга ударил ОМОНоваца кулаком в спину. Тем самым причинил тренированному бойцу в бронежилете физическую боль.

Пока мужчина задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК.

О пострадавшем в ходе акции протеста в День России стало известно лишь четыре дня спустя: заместитель командующего Росгвардии во время брифинга в Москве заявил, что был удар ножом в спину. Уточняя подробности, наше издание выяснило, что знание о нападении базируется на видеозаписи. На кадрах (которые, впрочем, так и не были предъявлены) якобы видно, что некто бросается на бойца и бьет его в бронежилет. В ведомстве отмечали, что на спецодежде осталась отметина, а на земле нашли обломки керамического ножа.