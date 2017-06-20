В США республиканцы притормозили голосование по новым антироссийским санкциям

Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел обеспокоен тем, что республиканцы задержали прохождение проекта. "Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — опасается Энгел. Он потребовал незамедлительного голосования.

Представитель спикера палаты Пола Райана отметила, что спикер является сторонником санкций. При этом она не сказала, каким образом будет продвигаться законопроект.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.