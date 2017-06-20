В США республиканцы притормозили голосование по новым антироссийским санкциям
Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.
Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел обеспокоен тем, что республиканцы задержали прохождение проекта. "Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — опасается Энгел. Он потребовал незамедлительного голосования.
Представитель спикера палаты Пола Райана отметила, что спикер является сторонником санкций. При этом она не сказала, каким образом будет продвигаться законопроект.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.
Источник: РИА Новости
Справка:
Сенат США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.
Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.
При этом Соединенные Штаты "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте.
Сенат также одобрил поправку, которая оговаривает, что сотрудничество с Россией по линии НАСА не подпадает под действие санкций. Другая поправка к законопроекту подтверждает поддержку НАТО.
Формальная кодификация санкций в законопроекте мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления Вашингтона по введению ограничительных мер в отношении Москвы могут обернуться новым санкционным пике.