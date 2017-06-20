Водолазы ищут пропавших на Ладоге подростков

Водолазы и второй вертолет усилили группу поиска подростков, которые перевернулись на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«К работе привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия (два вертолета Ми-8). В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы, которая начнет свою работу в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники.

Инцидент произошел накануне в Карелии на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками (девушкой и тремя юношами) 15-16 лет. Позже стало известно, что двоим детям удалось спастись, при этом спасатели организовали поиски трех остальных подростков. По данным источника, один из трех пропавших подростков (девушка) погиб.