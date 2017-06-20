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20.06.2017 08:05
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За два года в Петербурге расселят всего пять аварийных домов

150 петербуржцев, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в 2017-2018 годах. Адресный перечень подлежащих сносу или реконструкции многоквартирников 15 июня подписал губернатор города Георгий Полтавченко.

Большинство расселяемых построек находится в пригородных районах. Это дом №7б по улице Восстания в Зеленогорске, №37 по Советской улице в Песочном, №51 по 3-й Зеленой в Солнечном и №47 по Михайловской в Ломоносове. Также в адресную программу попал единственный дом в границах города – номер 10 по Полтавской улице.

В сносимых постройках проживает 150 человек или 61 семья. Для их расселения планируется выделить 3,4 тысячи кв. метров нового жилья (по 22,8 кв. метров на человека).

В то же время, по данным Федеральной службы государственной статистики, в признанных ветхими или аварийными домах проживают около 5 тысяч петербуржцев. В 2014 году город расселил 38 тысяч кв. метров аварийного фонда, но уже 2015 году темпы снизились почти в 14 раз – до 2,8 тысячи кв. метров.

 

 


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