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20.06.2017 00:53

Смольный передал РПЦ квартиру в Кронштадте

Комитет по имущественным отношениям передал Русской православной церкви квартиру в Кронштадте в доме 32 литера А по Владимирской улице. Об этом свидетельствует постановление, подписанное 13 июня заместителем председателя комитета Мариной Янкиной.

Из документа следует, что в КИО обратился приход собора Владимирской иконы Божией Матери города Кронштадта Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Сославшись на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», прихожане попросили передать им квартиру №1 в доме №32 литера А по Владимирской улице, площадью 51 квадратный метр. «Объект расположен в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального значения «Дом церковнослужителей»», – говорится в постановлении.

Судя по карте, малоэтажная постройка, квартиру в которой передали в собственность РПЦ, расположена по соседству от собора Владимирской иконы Божией матери.

Согласно данным реестров, в квартире не проживало физических лиц, однако были зарегистрированы юридические – Православная Местная Религиозная Организация Приход Храма Святителя Николая и Благотворительный фонд наследие святого праведного Иоанна Кронштадского.


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