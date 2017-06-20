Находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке девушка погибла

Девушка, находившаяся в перевернувшейся лодке на Ладожском озере в Карелии, погибла. Об этом агентству ТАСС сообщила глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец со ссылкой на детей, также плывших на этой лодке.

«Были дети в возрасте 15-16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах», — заявила Шарец. Она также уточнила, что двое спасенных юношей находятся в скорой помощи. Медики решают вопрос о возможной отправке подростков в больницу.

По ее данным, все попавшие в инцидент дети живут в городе Сортавала, их имена известны.

ТАСС также сообщает, что один из подростков, находившихся в лодке, приехал к бабушке на дачу в деревню.

«Подростки поехали на рыбалку, шторм был сильный, лодка перевернулась», — утверждает Шарец.

В МЧС информацию о гибели девушки пока не подтвердили. «Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены, есть надежда, что они живы», — заявили в региональном управлении МЧС.