Умер американский студент, освобожденный из КНДР

Американский студент Отто Вармбиер, который 17 месяцев был в заключении в Северной Корее и был возвращен домой в состоянии комы около недели назад, умер в больнице в городе Цинциннати, штат Огайо, передает Reuters.

Как говорится в заявлении семьи Вармбиера, он скончался в 14.20 (21.20 мск) 19 июня в медицинском центре в Цинциннати.

Они с сожалением констатировали, что «ужасное, мучительное, жестокое обращение» с их сыном в Северной Корее «гарантировало, что никакой другой итог» в отношении здоровья и жизни их сына «не будет возможен».

Ранее американские врачи, которые наблюдали за Вармбиером, заявили, что у него наблюдается серьезное поражение головного мозга.

13 июня глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что КНДР освободила американского студента, осужденного на 15 лет каторжных работ за антигосударственные действия в Северной Корее. Семья Вармбиера позже сообщила, что их сын находится в коме.