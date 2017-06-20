На Лиговском двухлетнюю придавило бабушкиным телевизором

В Петербурге от бытовой техники советского образца пострадала девочка двух лет. На нее упал кинескопный телевизор.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 июня скорая помощь доставила в детскую больницу Раухфуса двухлетнюю пациентку с тупыми травмами. Ее забрали из квартиры на Лиговском проспекте, 62 после бытового несчастного случая. Ребенок уронил на себя бабушкин десятикилограммовый телевизор с кинескопом.

Состояние девочки удовлетворительное, врачи не опасаются за ее выздоровление. Телевизор, ставший причиной несчастного случая, продолжает работать.