Глава МИД Катара заявил о готовности к диалогу с арабскими странами

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани заявил журналистам, что Доха готова к диалогу с другими странами Персидского залива, сообщает Reuters. По его словам, Катар по-прежнему верит в урегулирование кризиса при посредничестве Кувейта.

Катарский министр иностранных дел сообщил также, что он планирует отправиться в США на следующей неделе, где будет обсуждаться влияние кризиса на экономику Катара и на борьбу против терроризма.

Ранее он подчеркивал, что Катар не намерен вести переговоры с другими странами Персидского залива до тех пор, пока не будут сняты введенные ими против Дохи торговые санкции.