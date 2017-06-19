Памела Андерсон попросила Макрона приютить Ассанжа во Франции

Американская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и его супруге Бриджит с просьбой о встрече, чтобы обсудить дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 19 июня пишет Le Figaro.

Как сообщается, актриса открыла вегетарианский ресторан и пригласила чету Макрон на день открытия, «чтобы обсудить то, что можно сделать для Джулиана», пишет "Газета.ру".

Андерсон также призвала нескольких международных лидеров пересмотреть дело основателя WikiLeaks.

Также на сайте своего фонда Андерсон опубликовала письмо под названием «Почему мое сердце вместе с Джулианом», где она предположила, что Франция могла бы предложить политическое убежище Ассанжу, а Великобритания гарантировала бы главному редактору WikiLeaks безопасность, когда он покинет посольство Эквадора в Лондоне.