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19.06.2017 23:36

Памела Андерсон попросила Макрона приютить Ассанжа во Франции

 

Американская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и его супруге Бриджит с просьбой о встрече, чтобы обсудить дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 19 июня пишет Le Figaro.

Как сообщается, актриса открыла вегетарианский ресторан и пригласила чету Макрон на день открытия, «чтобы обсудить то, что можно сделать для Джулиана», пишет "Газета.ру".

Андерсон также призвала нескольких международных лидеров пересмотреть дело основателя WikiLeaks.

Также на сайте своего фонда Андерсон опубликовала письмо под названием «Почему мое сердце вместе с Джулианом», где она предположила, что Франция могла бы предложить политическое убежище Ассанжу, а Великобритания гарантировала бы главному редактору WikiLeaks безопасность, когда он покинет посольство Эквадора в Лондоне.


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15.06.2017 10:45

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В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
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