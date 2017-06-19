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19.06.2017 23:28
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В столице задержан бывший директор «Гоголь-центра»

 

В Москве задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Следствие намерено обратиться в суд об избрании меры пресечения.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 19 июня, главным следственным управлением СК по Москве задержан театральный продюсер, первый директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Мероприятия связаны с уголовным делом о мошенническом хищении денежных средств.

Малобродский задержан по 91-й статье УПК в качестве подозреваемого. Следствие собирает материалы для обращения в среду, 21 июня, в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Продюсер покинул пост в начале 2015 года. Новая дирекция провела аудит и заявила, что при Малобродском не отчислялись средства во внебюджетный фонд и налоги по физлицам. Острые постановки «Гоголь-центра» также привлекали внимание депутатов Госдумы. Худрук театра Кирилл Серебренников занял должность директора через несколько месяцев  после Малобродского.

В мае 2017 года в «Гоголь-центре» Следственный комитет провел обыски. Причиной стало уголовное дело в отношении руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия», созданной Кириллом Серебренниковым. Прежний директор Юрий Итин отправлен под домашний арест, главбух Нина Масляева – в СИЗО. По версии следствия, их мошенничество заключалось в хищении денег, выделенных бюджетом на проект современного искусства «Платформа». Его курировал Серебренников, который был допрошен в качестве свидетеля. Формально «Гоголь-центр» и «Платформу» не связывало ничего, кроме фигуры Серебренникова.


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