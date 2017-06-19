Количество пострадавших при столкновении электричек в Москве возросло до 4

Количество пострадавших в результате столкновения электричек на Курском вокзале в Москве 19 июня возросло до четырех человек.

Об этом сообщает источник «Ленты.ру» в медицинских кругах Московской области. Ранее сообщалось о том, что травмы получили три человека.

Около 19:30 в Подольске в службу скорой помощи обратился 18-летний местный житель. Со слов пациента, он упал в момент столкновения, получив несколько ушибов, но не стал обращаться к врачу на вокзале. Однако, добравшись домой, он почувствовал себя плохо.

Молодой человек доставлен в городскую больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма» и «травма ноги».

Как писала "Фонтанка", авария произошла днем в понедельник, 19 июня. При отправлении электрички сошли с рельсов два вагона. Они в свою очередь задели прибывающий из Нижнего Новгорода экспресс «Стриж». На место инцидента отправились два восстановительных поезда.

Позднее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).

По предварительным данным, причиной столкновения мог стать отказ стрелочного перевода.