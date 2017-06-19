Дело о поддельном паркете Бастрыкина рассмотрят в Петербурге

В Петербург из Москвы направлено уголовное дело о мошенничестве при укладке паркета для председателя СКР Александра Бастрыкина. Оно поступит в Калининский суд.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, 19 июня Мещанский районный суд Москвы вынес постановление о передаче по подсудности в Калининский районный суд уголовного дела о хищении денежных средств, выделенных на ремонт служебных помещений Следственного комитета. По делу проходят бывший руководитель управления капстроительства СКР Алексей Скачков, экс-начальник контрактной службы комитета Александр Шкутов и бизнесмены Анатолий Савин и Александр Плесовских.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК», – уточнили в Горсуде.

По данным «Фонтанки», подсудность Калининского суда определена из места нахождения расчетного счета петербургской компании «Стройгарант» (ее фактическим владельцем считается Савин), которая получила от СКР подряд на ремонт здания стоимостью 60 млн рублей. По версии следствия, фирма выиграла конкурс нечестно, а Савин организовал выполнение работ с низким качеством неквалифицированными рабочими и закупку более дешевых и менее долговечных строительных и отделочных материалов, из-за чего было похищено не менее половины суммы. Обвиняемые якобы сэкономили даже на паркете для кабинета Александра Бастрыкина – вместо французского положили китайскую имитацию.

Сегодня Мещанский суд также продлил арест Скачкову, Шкутову и Плесовских на полгода. Савин находится на свободе.

В Мещанском суде остается еще одно уголовное дело по хищениям в СКР – в отношении петербургского бизнесмена Сергея Касаткина. Как считает следствие, он должен был поставить системы кондиционирования за 65 млн рублей, но похитил почти половину. Касаткин вину признал, дело выделено в отдельное производство, его рассмотрят в особом порядке.