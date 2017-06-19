Белый дом подтвердил встречу Порошенко и вице-президента США

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер 19 июня заявил, что президент Украины Петр Порошенко встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщает в своем твиттере корреспондент Эндрю Битти, передает "Газета.ру".

По словам Спайсера, встреча пройдет 20 июня. При этом вопрос о встрече Порошенко с президентом США Дональдом Трампом пока не решен

Ранее сообщалось, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом.