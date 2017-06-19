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19.06.2017 22:32

Белый дом подтвердил встречу Порошенко и вице-президента США

 

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер 19 июня заявил, что президент Украины Петр Порошенко встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщает в своем твиттере корреспондент Эндрю Битти, передает "Газета.ру".

По словам Спайсера, встреча пройдет 20 июня. При этом вопрос о встрече Порошенко с президентом США Дональдом Трампом пока не решен

Ранее сообщалось, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом.


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19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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14.06.2017 15:00
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