Фонд Ильи Елисеева подал претензию к Навальному и ФБК за "Он вам не Димон"
Фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, который является однокурсником российского премьера Дмитрия Медведева, направил досудебную претензию оппозиционеру Алексею Навальному. Основное требование — удалить фрагменты видеорасследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».
Об этом 19 июня сообщает РБК. «Надеемся на благоразумие господина Навального», — заявили в «Соцгоспроекте», добавив, что подали претензию и к ФБК.
В фонде Елисеева псчитают, что сведения, приведенные в расследовании ФБК, недостоверны и порочат деловую репутацию «Соцгоспроекта». («Соцгоспроект» — фонд поддержки социально значимых государственных проектов, частная организация- прим.ред.). В организации потребовали в течение 10 дней опубликовать опровержение этих сведений, пригрозив в противном случае обратиться в суд.
Юрист ФБК Иван Жданов заявил, что фонд пока не получил претензий, сообщает "Лента.ру".
В расследовании ФБК, вышедшем 2 марта, утверждалось, что «Соцгоспроект» безвозмездно получил от бизнесмена Алишера Усманова участок в 4,3 гектара с особняком в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей — якобы в качестве взятки. Сам Усманов позже утверждал, что передал землю и дом фонду в рамках сделки по обмену земельными участками.
Как писала "Фонтанка," в мае суд признал информацию ФБК об Усманове недостоверной и обязал удалить видеорасследование. Навальный в ответ заявил, что не сделает этого.
Справка:
В мае 2017 года Люблинский суд Москвы рассмотрел иск о защите чести и достоинства, поданный против Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией бизнесменом Алишером Усмановым. Поводом для иска стал фильм ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». В фильме, в числе прочего, говорилось, что Усманов передал дорогостоящую недвижимость людям из окружения Медведева, что авторы расследования расценили как взятку. Усманов также потребовал от Навального опровергнуть утверждение, что он был осужден за изнасилование в Узбекистане, произнесенное оппозиционером в одном из видеороликов. Суд требования Усманова удовлетворил более чем полностью. Истец просил удалить фрагменты фильма, содержащие порочащие его сведения, а суд предписал удалить весь фильм целиком.