Фонд Ильи Елисеева подал претензию к Навальному и ФБК за "Он вам не Димон"

Фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, который является однокурсником российского премьера Дмитрия Медведева, направил досудебную претензию оппозиционеру Алексею Навальному. Основное требование — удалить фрагменты видеорасследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Об этом 19 июня сообщает РБК. «Надеемся на благоразумие господина Навального», — заявили в «Соцгоспроекте», добавив, что подали претензию и к ФБК.

В фонде Елисеева псчитают, что сведения, приведенные в расследовании ФБК, недостоверны и порочат деловую репутацию «Соцгоспроекта». («Соцгоспроект» — фонд поддержки социально значимых государственных проектов, частная организация- прим.ред.). В организации потребовали в течение 10 дней опубликовать опровержение этих сведений, пригрозив в противном случае обратиться в суд.

Юрист ФБК Иван Жданов заявил, что фонд пока не получил претензий, сообщает "Лента.ру".

В расследовании ФБК, вышедшем 2 марта, утверждалось, что «Соцгоспроект» безвозмездно получил от бизнесмена Алишера Усманова участок в 4,3 гектара с особняком в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей — якобы в качестве взятки. Сам Усманов позже утверждал, что передал землю и дом фонду в рамках сделки по обмену земельными участками.

Как писала "Фонтанка," в мае суд признал информацию ФБК об Усманове недостоверной и обязал удалить видеорасследование. Навальный в ответ заявил, что не сделает этого.