Пожар на французской АЭС потушен

Пожар, возникший 19 июня на крыше пятого энергоблока французской атомной электростанции «Бюже», потушен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей пожарной охраны.

В результате происшествия пострадавших нет, выбросов радиации в окружающую среду не зафиксировано, пишет "Лента.ру".

Ранее "Фонтанка" сообщала о том, что что возгорание произошло на крыше энергоблока.

Впоследствии выяснилось, что с 2015 года он находится на ремонте. Несмотря на это, компания-оператор ввела в действие план мероприятий при чрезвычайных ситуациях: из потенциально опасных помещений был выведен персонал АЭС, о происшествии проинформированы местные власти, а также Управление по ядерной безопасности страны.