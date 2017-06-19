Путин поговорил с президентом Болгарии
По инициативе болгарской стороны вечером 19 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом республики Болгария Руменом Радевым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую", – сообщает пресс-служба главы российского государства.
Также лидерами стран были обсуждены вопросы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к важным в двустороннем контексте юбилейным датам: 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве (4 августа 2017 года) и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига (3 марта 2018 года).
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.