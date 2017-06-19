Названо имя наехавшего на толпу у лондонской мечети злоумышленника

Злоумышленником, направившим фургон на толпу у мечети в Лондоне, оказался 47-летний Даррен Осборн, передает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По месту проживания Осборна, в районе Кардиффа, проводятся обыски. По мнению полиции, мужчина действовал в одиночку. Ранее он не был известен спецслужбам, пишет "Лента.ру".

Соседи Осборна рассказали, что, по их мнению, он — нормальный семьянин. «У него есть дети, он живет по соседству. Он казался мне вежливым и приятным».

19 июня фургон совершил наезд на посетителей мечети Финсбери Парк. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения, из них восемь — госпитализированы.

Очевидцы рассказали, что преступник выкрикнул: «Я собираюсь убивать мусульман». Он был задержан на месте. Полиция рассматривает содеянное как теракт.