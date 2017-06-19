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Бизнес
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19.06.2017 20:20
18 Комментариев

Сыра нет, но вы держитесь

В России так и не научились делать пармезан в нужных объеме и качестве, но стремительно наращивают цены. Минсельхоз в недоумении, а производители видят виноватого в Белоруссии.
Сыра нет, но вы держитесь
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Больше чем на восемь процентов подскочили цены на твердые сыры российского производства. За последние полгода цена за килограмм достигла отметки 369,5 рублей. Такие данные приводит Минсельхоз в своем отчете «О ситуации на рынке молока и молокопродуктов». При этом ведомства само не понимает, почему только за апрель продукция подорожала почти на три процента.

До розницы повышение пока не добралось, на магазинной полке разница в цифрах на ценнике составила пока только 2,8%. Зато сливочное масло, несмотря на относительно небольшой рост в оптовом звене (3%), подорожало с начала года почти на 7%. Петербургские производители и ретейлеры обещают, что цены расти не будут, но признают, что спустя почти два года после введения эмбарго с импортозамещением в сырной отрасли дела обстоят неважно.

Стабильный дефицит

Подорожание сыра и масла является эхом продовольственного эмбарго, введенного Россией в августе 2014 года как ответ на санкции Европы и США. По словам участников рынка, исчезнувшие с полок финские, литовские и голландские сыры заместили поставками из Белоруссии, тогда как отечественные сыроделы не смогли воспользоваться уходом конкурентов. «Небольшим производствам удалось попасть на полку, но не более того», – комментирует совладелец «Лосево» Александр Маурер.

Причина в дефиците сырья. После антисанкций отечественных фермеров стало хватать только для производства самого молока, и для производства других продуктов его уже не хватает. По данным компании «Невский сыры», на рынке сыра доля поставок из-за рубежа составляет 50%, на рынке масла – 30%. Основной импортер — Белоруссия.

Но соседнего государства нет обязательств по объему поставок. «Когда выгоднее продавать в Европу, отправляют туда, а российские сыроделы начинают бегать по местным заводам, сметать остатки, что и провоцирует рост цен», – комментирует заместитель директора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев.

По словам участников рынка, в последние месяцы цены на сырое молоко сильно не менялись, а подорожание твердых сыров может быть связано с концом 2016 года. Тогда как раз был и скачок, который из-за производственного цикла мог отразиться на ценниках только сейчас. «Производитель поднимает цены в сетях не сразу», – прокомментировал вице-президент «Нева Милк» по стратегиям и инвестициям Максим Малыгин.

Недостаток сырья из Белоруссии отечественные производители вынуждены компенсировать продукцией более дальних стран: Новой Зеландии, Турции, Ирана. Несмотря на логистические издержки, она все равно дешевле. «Российские производители не могут в настоящее время конкурировать с белорусскими и иными зарубежными поставщиками. Себестоимость производства молока в России по-прежнему гораздо выше цены импорта», – отмечают в ассоциации Союзмолоко.

Такая зависимость от импорта не позволяет отечественным сыроделам наращивать объемы. По данным Росстата, в январе-апреле они выпустили 140 тысяч тонн сыра, что только на 1,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2016 году увеличение составило 3%. Зато растет выпуск сырных продуктов — на 10% до 54,5 тыс. тонн. На такое замещение производителей толкает снижение покупательской способности, ранее комментировали в «Невских сырах».

В Северной столице ситуация еще хуже, чем в целом по стране. Как следует из материалов Петростата, за январь-апрель выпуск сыров, сырных продуктов и творога  упал на 9% до 5,4 тыс. тонн.  

Замкнутый круг

Ретейлеры утверждают, что держат ситуацию под контролем. «Массовых уведомлений о росте отпускных цен на сыры мы не получали», – прокомментировали в «Дикси». В компании сообщили, что основной рост происходил зимой, но с середины весны цены стабилизировались.

В сети «Реалъ» сообщили, что с начала года молочные продукты подорожали на 2-3%. Поставщики продолжают присылать уведомления о новых повышениях. Больших скачков ретейлер не ожидает, но иногда повышение замаскировано.

«Дистрибьюторы переклеивают этикетки – был сырный продукт, стал сыр, а товар остался тем же», – рассказал коммерческий директор «Реалъ» Владимир Кучерук. Впрочем, по словам топ-менеджера, настоящий сыр покупатели все равно «не потянут», а «импортный сырный продукт по-прежнему лучше российского сыра».

Импортозамещение сыра оказалось непростым делом, соглашаются производители. Ранее «Фонтанка» сообщала, что предприятие «Молочная культура» решило остановить проект по производству рикотты и маскарпоне, ссылаясь на слишком длинные сроки окупаемости проектов.

«Но даже если бы построили кучу заводов, им нужно молоко, а молока не хватает и так», – комментирует Александр Маурер. По его словам, у «Лосево» есть план по запуску сырного завода, но строить его начнут только в конце 2018 года. А для начала придется найти коров или, выражаясь научно, «нарастить молочное стадо». «Иначе создадим дефицит и взвинтим цены, а покупательская способность и без того снижается», – отмечает он.

К необходимости инвестировать в молочное животноводство пришли и крупные агрохолдинги. Так, «Мираторг» в начале июня сообщил, что планирует заняться производством молока и сыра. Для этого компания намерена создавать в Центральном округе России молочные фермы в 20 тысяч голов. Проект оценивается в $400 млн. Если к инициативе присоединятся и другие крупные игроки, это поможет отрасли выбраться из заколдованного круга, считают участники рынка.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (18)
drakkar6019
19 июня 2017 г. 21:31
chernousova: Вот сразу видно, что Вы из другого города. ))) Есть медицинские нормы по этому поводу. Конфискованные, запрещенные к провозу продукты пускать в оборот категорически нельзя. Они уничтожаются. Это — закон.
zenotr
19 июня 2017 г. 21:28
как же любят в россии оправдываться
chernousova
19 июня 2017 г. 21:19
drakkar6019:
В нашем городе таких никогда не было.
В нашем городе, пережившем блокаду, черствую корку хлеба выбросить — считается кощунством. Но разве это понять понаехавшим, давящим продукты бульдозерами.
drakkar6019
19 июня 2017 г. 21:05
Да вы заболбали своим пармезаном, желудки. Есть много других сортов.
Савва Морозов
19 июня 2017 г. 21:05
cfanya001: Так финансировать и поддерживать праздники — вроде, наверное, тоже не заставляют...добровольно-с.
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