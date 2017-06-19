Сыра нет, но вы держитесь
Больше чем на восемь процентов подскочили цены на твердые сыры российского производства. За последние полгода цена за килограмм достигла отметки 369,5 рублей. Такие данные приводит Минсельхоз в своем отчете «О ситуации на рынке молока и молокопродуктов». При этом ведомства само не понимает, почему только за апрель продукция подорожала почти на три процента.
До розницы повышение пока не добралось, на магазинной полке разница в цифрах на ценнике составила пока только 2,8%. Зато сливочное масло, несмотря на относительно небольшой рост в оптовом звене (3%), подорожало с начала года почти на 7%. Петербургские производители и ретейлеры обещают, что цены расти не будут, но признают, что спустя почти два года после введения эмбарго с импортозамещением в сырной отрасли дела обстоят неважно.
Стабильный дефицит
Подорожание сыра и масла является эхом продовольственного эмбарго, введенного Россией в августе 2014 года как ответ на санкции Европы и США. По словам участников рынка, исчезнувшие с полок финские, литовские и голландские сыры заместили поставками из Белоруссии, тогда как отечественные сыроделы не смогли воспользоваться уходом конкурентов. «Небольшим производствам удалось попасть на полку, но не более того», – комментирует совладелец «Лосево» Александр Маурер.
Причина в дефиците сырья. После антисанкций отечественных фермеров стало хватать только для производства самого молока, и для производства других продуктов его уже не хватает. По данным компании «Невский сыры», на рынке сыра доля поставок из-за рубежа составляет 50%, на рынке масла – 30%. Основной импортер — Белоруссия.
Но соседнего государства нет обязательств по объему поставок. «Когда выгоднее продавать в Европу, отправляют туда, а российские сыроделы начинают бегать по местным заводам, сметать остатки, что и провоцирует рост цен», – комментирует заместитель директора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев.
По словам участников рынка, в последние месяцы цены на сырое молоко сильно не менялись, а подорожание твердых сыров может быть связано с концом 2016 года. Тогда как раз был и скачок, который из-за производственного цикла мог отразиться на ценниках только сейчас. «Производитель поднимает цены в сетях не сразу», – прокомментировал вице-президент «Нева Милк» по стратегиям и инвестициям Максим Малыгин.
Недостаток сырья из Белоруссии отечественные производители вынуждены компенсировать продукцией более дальних стран: Новой Зеландии, Турции, Ирана. Несмотря на логистические издержки, она все равно дешевле. «Российские производители не могут в настоящее время конкурировать с белорусскими и иными зарубежными поставщиками. Себестоимость производства молока в России по-прежнему гораздо выше цены импорта», – отмечают в ассоциации Союзмолоко.
Такая зависимость от импорта не позволяет отечественным сыроделам наращивать объемы. По данным Росстата, в январе-апреле они выпустили 140 тысяч тонн сыра, что только на 1,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2016 году увеличение составило 3%. Зато растет выпуск сырных продуктов — на 10% до 54,5 тыс. тонн. На такое замещение производителей толкает снижение покупательской способности, ранее комментировали в «Невских сырах».
В Северной столице ситуация еще хуже, чем в целом по стране. Как следует из материалов Петростата, за январь-апрель выпуск сыров, сырных продуктов и творога упал на 9% до 5,4 тыс. тонн.
Замкнутый круг
Ретейлеры утверждают, что держат ситуацию под контролем. «Массовых уведомлений о росте отпускных цен на сыры мы не получали», – прокомментировали в «Дикси». В компании сообщили, что основной рост происходил зимой, но с середины весны цены стабилизировались.
В сети «Реалъ» сообщили, что с начала года молочные продукты подорожали на 2-3%. Поставщики продолжают присылать уведомления о новых повышениях. Больших скачков ретейлер не ожидает, но иногда повышение замаскировано.
«Дистрибьюторы переклеивают этикетки – был сырный продукт, стал сыр, а товар остался тем же», – рассказал коммерческий директор «Реалъ» Владимир Кучерук. Впрочем, по словам топ-менеджера, настоящий сыр покупатели все равно «не потянут», а «импортный сырный продукт по-прежнему лучше российского сыра».
Импортозамещение сыра оказалось непростым делом, соглашаются производители. Ранее «Фонтанка» сообщала, что предприятие «Молочная культура» решило остановить проект по производству рикотты и маскарпоне, ссылаясь на слишком длинные сроки окупаемости проектов.
«Но даже если бы построили кучу заводов, им нужно молоко, а молока не хватает и так», – комментирует Александр Маурер. По его словам, у «Лосево» есть план по запуску сырного завода, но строить его начнут только в конце 2018 года. А для начала придется найти коров или, выражаясь научно, «нарастить молочное стадо». «Иначе создадим дефицит и взвинтим цены, а покупательская способность и без того снижается», – отмечает он.
К необходимости инвестировать в молочное животноводство пришли и крупные агрохолдинги. Так, «Мираторг» в начале июня сообщил, что планирует заняться производством молока и сыра. Для этого компания намерена создавать в Центральном округе России молочные фермы в 20 тысяч голов. Проект оценивается в $400 млн. Если к инициативе присоединятся и другие крупные игроки, это поможет отрасли выбраться из заколдованного круга, считают участники рынка.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»
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