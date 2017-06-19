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19.06.2017 21:28

Аничков сад закрыт из-за предупреждения МЧС

Сад у Дворца творчества юных на Невском проспекте в Петербурге закрыли вечером 19 июня из-за обещанного на завтра МЧС сильного ветра.

Объявление, объясняющее закрытые на замок двери в сад у Аничкого дворца, появилось ближе к 18 часам. Оно гласит, что в связи со штормовым предупреждениям МЧС сад закрыт до 22 июня 2017 года.

При этом официально чрезвычайное ведомство пока объявляло о неблагоприятных погодных условиях на 20 июня. Со ссылкой на метеорологов спасатели прочили во вторник ливневые дожди, грозы и порывы ветра при грозе до 15-18 метров в секунду. Сила ветра по прогнозу штормового не достигает.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» заявили, что централизованного распоряжения о закрытии подведомственных садов и парков Петербурге нет. Однако, исходя из погодных условий, и в первую очередь ветра, руководство предприятий, отвечающих за зеленые зоны, может само принимать такие решения.

Михаил Гончаров

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