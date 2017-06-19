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21:34 19.06.2017
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21:28
Аничков сад закрыт из-за предупреждения МЧС
21:00
«Золотая скрепка» остается в Петербурге
19:34
На атомной станции во Франции произошел пожар
19:30
В 2017 году в 9 регионах России выросло число пострадавших от клещей
19:24
Биржа России закрылась ростом
19:18
Dow Jones обновил исторический максимум
19:13
Саша Спилберг не пришла на первое заседание совета блогеров в Госдуме
19:07
Экс-пилот «России» освобожден от наказания за небезопасные полеты
19:01
«Сенную площадь» открыли после проверки
18:56
На Фонтанке гидроциклисты устроили прохожим холодный душ
18:51
Сирийские военные спасли летчика сбитого Су-22 ВВС Сирии
18:42
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 июня
18:38
В Горелово и Красном Селе продлили ограничения движения из-за реконструкции «Нарвы»
18:29
Китай пригласил Россию участвовать в проекте своей космической станции
18:18
«Сенная площадь» закрыта на проверку из-за анонимного звонка
18:16
Напавший на полицию в центре Парижа был вооружен
18:09
ТГК-1 утвердило состав директоров и дивиденды
18:06
Правомерность распыления газа в отделе с задержанными 12 июня проверит Следственный комитет
17:53
Роскомнадзор защитил «Интервью с Путиным» от пиратов 103 раза
17:46
Александр Друзь о том, как стать умнее
17:42
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поездов на Курском вокзале Москвы
17:30
Арест правозащитника Идрисова за мелкое хулиганство оставлен в силе
17:25
Фестиваль FontankaSUP: чем больше нас будет - тем лучше!
17:24
Роспотребнадзор забраковал все водоемы Петербурга для купания
17:21
Дзюба присоединился к "Зениту" на сборах
17:10
На «Царскосельском вернисаже» покажут картины людей с ограниченными возможностями
17:07
В столкновении поездов на Курском вокзале винят неисправную стрелку
16:58
Путин: Нужно разработать дополнительные меры по обеспечению жильем семей с детьми
16:53
С козырька дома на Ленинском сняли пенсионерку
16:51
СМИ: Глава Роскомнадзора лично попросит у Дурова информацию про Telegram
16:45
Экс-депутат ЗакСа Нестерова останется под домашним арестом до конца сентября
16:35
«Пётр Великий» и «Маршал Устинов» отстрелялись в Баренцевом море
16:27
Названы самые безопасные города России
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Герман Стерлигов закрыл один из своих магазинов в Северной столице
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Албин: При мне коррупции на «Санкт-Петербург-арене» не было
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СКА: Не верьте слухам
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ГУ МВД: В 33-м отделе полиции распылили газ, чтобы не покалечился задержанный
16:02
Подростков-угонщиков задержали на въезде в петербургский парк
15:56
В МВД рассказали о столкновении двух поездов у Курского вокзала в Москве
15:47
Tikkurila построит под Петербургом завод по производству красок за 35 млн евро
15:46
Албин: На «Санкт-Петербург-арене» можно плавать
15:40
Петербургские гребцы с инвалидностью заняли призовые места на Кубке мира и ЧР
15:32
Смольный выращивает в Гатчине запасной газон под ЧМ-2018 для «Санкт-Петербург-арены»
15:29
Вишневский пожаловался председателю Горсуда на нарушение прав задержанных 12 июня
15:27
Шведский Tre Kronor снова пройдёт под алыми парусами в Петербурге
15:17
Утка с утятами прошлись по ЗСД и выжили
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Россия в апреле обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти
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19.06.2017 19:24

Биржа России закрылась ростом

Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ вырос на 0,4% и составил 1849,78 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,4%, до 998,34 пункта.


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15.06.2017 11:34

В Санкт-Петербурге состоялся деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»

8 июня 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на площадке комплекса «Ленэкспо» прошел деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».
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16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
15.06.2017 11:34
В Санкт-Петербурге состоялся деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
8 июня 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на площадке комплекса «Ленэкспо» прошел деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
13.06.2017 18:33
На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34
В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48
Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
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