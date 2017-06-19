Биржа России закрылась ростом
Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ вырос на 0,4% и составил 1849,78 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,4%, до 998,34 пункта.
Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ вырос на 0,4% и составил 1849,78 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,4%, до 998,34 пункта.
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