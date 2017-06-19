Саша Спилберг не пришла на первое заседание совета блогеров в Госдуме

Никто из популярных видеоблогеров-миллионников не пришел на встречу блогеров с депутатами Госдумы. Зато на неё пришла дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова.

Организатором «совета блогеров», который прошел 19 июня в парламенте страны, стал 21-летний член партии ЛДПР Василий Власов. Однако модератором встречи фактически стал глава партии Владимир Жириновский. Он с ходу выдвинул два противоречащих друг другу тезиса встречи. Как сообщает «Дождь», политик заявил, что увлечение блогингом может привести к массовой смерти из-за неподвижности. А затем назвал видеоблогинг «величайшим достижением частной собственности», с помощью которого можно устроить войну или революцию. Более того, Жириновский переиначил известный лозунг коммунистического Интернационала в призыв «Блогеры всех стран, объединяйтесь!».

На встрече, по словам участников, больше всего обсуждали мошенничества в сфере продаж подержанных автомобилей, контроль Интернета государством, селфи, а также несогласованные митинги оппозиции 12 июня.

Однако свое мнение до высоких политиков смогли донести только владельцы аккаунтов-тысячников – редактор «Лентача», Елена Лисовская (канал «Лиса рулит»), администраторы паблика «Селфи» в соцсетях, представители шоу Big Russian Boss, а также дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова.

Проигнорировали приглашение на Охотный ряд, по данным TJ, Валентин Петухов (Wylsacom), Николай Соболев, Амиран Сардаров («Дневник хача»), Дмитрий Иванов (kamikadze_d), Юрий Дудь, Данила Поперечный, Илья Варламов, Сергей Стиллавин и Саша Спилберг. А также Алишер Усманов и Алексей Навальный, которых, по словам Власова, он также приглашал. Последний, впрочем, не пришел по объективным причинам — он отбывает административный арест в 25 суток за организацию несогласованного шествия 12 июня на Тверской улице в Москве http://www.fontanka.ru/2017/06/16/113/.

Депутат-организатор объяснил это СМИ тем, что у «топовых» видеоблогеров нет интереса к политике. Тем не менее Власов предложил в будущем создать экспертный «совет блогеров» при комитете Госдумы по делам молодежи, который будет действовать в формате совещательного органа.