Экс-пилот «России» освобожден от наказания за небезопасные полеты

Бывший пилот авиакомпании «Россия» Андрей Манеев признан виновным в совершении почти полусотни полетов по документам, которые он получил, подкупив руководство учебного центра «Крылья Невы». Но освобожден от наказания.

Московский районный суд 19 июня освободил Манеева от наказания за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (всего 48 эпизодов). Как сообщает пресс-служба горсуда, это связано с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Прокуратура ранее просила приговорить его к году лишения свободы за каждый эпизод, но освободить по тем же основаниям – истечением сроков давности по нарушениям закона.

Бывший пилот также признан виновным в коммерческом подкупе. По этой статье его приговорили к 6 млн рублей штрафа и запрету 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными средствами. От штрафа Манеев освобожден по амнистии. Таким образом, реальным наказанием для него будет только временный запрет на профессию.

Напомним, следствие вышло на экс-пилота, ведя дело о фабрикации квалификационных документов, которые выдавало руководство авиационного учебного центра «Крылья Невы». Среди клиентов центра оказался пилот авиакомпании «Россия». По версии следствия, Андрей Манеев в 2011 году за 150 тысяч рублей совершил коммерческий подкуп гендиректора «Крыльев Невы» Андрея Кочарыгина. После этого он получил документы, на основании которых Росавиация присвоила ему квалификацию пилота коммерческой авиации и выдала соответствующее свидетельство.