«Сенную площадь» открыли после проверки

Станция метро Петербурга «Сенная площадь» открыта на вход и выход. Спецслужбы бомбу там не нашли.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метро, «Сенную площадь» открыли 19 июня в 18:36. Проверка анонимного звонка заняла чуть больше 20 минут, безопасности пассажиров ничего не угрожает.

В проверке помещений станции и переходов к ней приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Напомним, на время работы правоохранительных органов также был закрыт переход на «Сенную» с «Садовой» и «Спасской».