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Туризм
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19.06.2017 19:02

"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"

Как финский МИД собирается сократить срок выдачи шенгена, что общего между русскими и мексиканцами и почему Петербург для финнов особенный, новый генконсул Финляндии Анне Ламмила рассказала в интервью "Фонтанке.fi".
"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"

- Вы заняли должность генконсула в непростое время: после временного затишья количество заявлений на визы значительно выросло. Сейчас время ожидания составляет более 30 дней, что нарушает и визовый кодекс ЕС, и соглашение между Евросоюзом и Россией. Евросоюз как-то отреагировал на эту ситуацию?

– С одной стороны, это приятно, что турпоток начал возрастать, и я не могу не радоваться этому. С другой стороны, достаточно сложно было ответить на такой неожиданный спрос. У нас есть ресурсы и системы, которые, правда, уже немного устарели, но всего этого недостаточно. Мы сожалеем, что такая ситуация сложилась. Со стороны Европейского союза мы не получили никаких замечаний по этому поводу. Они знают и понимают, что у нас возникли трудности и мы не можем справиться с возникшим спросом. Нам дали время, чтобы разрешить этот вопрос.

- Консульство и МИД собираются предпринять какие-то шаги для разрешения этой ситуации?

– Что касается Генерального консульства, то мы сделали все возможное для разрешения этой ситуации. Мы передали информацию руководителю департамента по консульскому обслуживанию и министру иностранных дел. Мы попросили проявить гибкость в том, что касается ресурсов. Министерство обещало выделить больше людей в визовый центр МИД Финляндии в городе Коувола, где уже сейчас работают 40 новых сотрудников. И еще наш персонал также проявляет гибкость и работает сверхурочно, чтобы сократить эту очередь. В консульстве мы должны получить дополнительные ресурсы – сезонных работников, которые будут нам помогать. Пока у нас нет точной информации, но это произойдет в течение лета. Мы предпринимаем все возможные шаги и для обновления технологической системы. Пока мы рекомендуем заблаговременно обращаться за визой.

- Можно ли сказать хотя бы предварительно, когда сократится время оформления визы?

– Очередь сокращается на один-два дня в неделю. Ситуация нормализуется осенью, я бы сказала. Надеемся, что мы сможем все делать быстрее, но вряд ли это произойдет в течение лета и летних отпусков.

- У консульства заключен контракт с визовым оператором VFS Global. Когда он закончится и планирует ли МИД его продлевать?

– С оператором у нас заключен неограниченный по сроку договор. Я сама посетила визовый центр VFS Global, и их деятельность произвела на меня впечатление. Они сдержали свое обещание: подача заявления занимает 15 минут. Сервисный центр работает очень быстро, и мы наверняка не будем отказываться от их услуг.

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