На Фонтанке гидроциклисты устроили прохожим холодный душ

Четыре водителя водных мотоциклов, катаясь по Фонтанке, с ног до головы облили с десяток прохожих. Вечером 19 июня нарушители попали в объектив корреспондента «Фонтанки».

На видео, которое около половины седьмого вечера заснял корреспондент нашего издания, попали четверо экстремалов. Водители аквабайков кружили в районе моста Ломоносова и за короткий промежуток времени окатили холодной водой 11 человек. Недовольство петербуржцев заглушил рев двигателей. ГИМС или транспортной полиции поблизости не оказалось.

Как ранее писала «Фонтанка», катание на гидроциклах в Петербурге разрешено только по Неве – таким образом, сегодняшние водители не только испортили кому-то вечер, но и нарушили закон. С прошлого года инспекция по маломерным судам начала создавать базу фото и видеофиксации водных гонщиков, чтобы воздействовать на них через прокуратуру и налоговую службу.