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20.06.2017 16:37

Полиция добра

Протесты на Марсовом поле обнажили сущность полиции Петербурга. Она не создана для репрессий. Миролюбие закреплено в приказе МВД. Все перегибы - от нехватки общения с цивилизованным контингентом.
Полиция добра

Спецприемник на Захарьевской улице 20 июня покинул сотый петербуржец, отбывший наказание за антикоррупционный митинг на Марсовом поле. Общее количество задержанных превысило номинальную вместимость отделов полиции. На развозку демонстрантов не хватало бензина, от участия в митингах сотрудники отечески отговаривали: «В следующий раз загремите по уголовной статье». Молодежь учили спать по-куриному и делиться едой, а газ в камеру пустили по принципу «хотели как лучше». За поучительное погружение в маргинальную среду петербуржцы готовят иски в ЕСПЧ.

В ликвидации последствий акции на Марсовом были задействованы 32 отдела полиции. Через горнило административного задержания, как подсчитала Группа помощи задержанным совместно с петербургским отделением ФБК и ОВД-Инфо, прошло почти 600 человек – по семнадцать на отдел. Это кратно превышает среднюю наполняемость подразделений главка. Отсутствие мощностей для «переваривания» массовых протестов вызвало перегибы на местах. Иногда – коллапс.

Притчей во языцех стал автозак, растерянно колесивший по городу в поисках свободного отдела полиции и заглохший на полпути в Колпино. У него кончился бензин. Задержанных доставили до пункта назначения после дозаправки.

В 55-м отделе Колпинского района восемь человек поместили в камеру площадью 6,9 квадратных метра (при норме четыре «квадрата» на одного). Вместо спальных мест (еще полагается постельное белье, между прочим) для ночлега предоставили насест – скамью шириной 25 сантиметров.

«Жаль, мы не курочки. Ночевали, согнувшись в три погибели», – поделились участники эксперимента.

Впечатления дополнили стойкий запах мочи, отсутствие вентиляции, засоренная чаша «Генуя» и не менее живописный умывальник. Полицейские снисходительно улыбались: «Да, не «Хилтон».

Отделы полиции

Споры о квалификации антикоррупционного стояния на Марсовом были долгими и жаркими.

«Информация о том, по каким статьям мы задержаны, менялась четыре раза, – рассказал «Фонтанке» участник протеста, осевший в Колпино. – Начали с участия в митинге. Но по этой статье оставлять на ночь нельзя. Добавили мелкое хулиганство. Потом неповиновение. Хулиганство под утро сняли. Полицейские не скрывали, что ждали указания сверху. Подтверждением тому – написанные под копирку протоколы».

В 80-м отделе Колпино носители вольнодумства были изолированы в отдельные камеры (по 7 и 9 человек), третью отдали «неполитическому». Он шумел всю ночь.

Пример заботы коллегам показал 33-й отдел Московского района. Наркозависимого, который грозился учинить над собой насилие и нарушал покой, оставили одного в камере и усмирили перцовым газом.Смесь пошла по вентиляции и добралась до других помещений. Задержанные задыхались. Медики резюмировали: «Как вы можете здесь находиться?»

Забота о спокойствии «навальнят» вышла 33-му отделу боком. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов обратился в СК и прокуратуру, которые наверняка обратят внимание на 21-ю статью Закона «О полиции», не разрешающую использовать специальные газовые средства в адрес лица, причиняющего себе вред.

«Мы хотели как лучше», – наверняка ответят проверяющим в 33-м.

Обстоятельства вынуждали и в других случаях поступаться регламентом. В 22-м отделе Красногвардейского района перед завтраком у задержанных спросили, будут ли они кашу. После отрицательного ответа им принесли бутерброды.

«Хотите – питайтесь всухомятку», – махнули рукой полицейские.

Официально камеры называются специальными помещениями для задержанных лиц (СПЗЛ). По приказу МВД № 389 от 30 апреля 2012-го в каждом отделе и отделении должно содержаться не менее трех двухместных СПЗЛ. Как правило, они не заполняются.

Учитывая, что абсолютное большинство задержанных, если не все, – социализированные петербуржцы с достатком или студенты с чистой биографией, без приводов и ночевок в отделах, некоторые полицейские начальники предпочли предоставить протестующим служебные помещения для сносной ночевки на стульях, а не держать в маргинальной среде. Ходит слух, что за это милосердие последуют дисциплинарные взыскания.

А вот в 28-м отделе Центрального района поступили правильно, поместив семь человек в СПЗЛ. Было зябко, но обогреватель не положен. Один задержанный был госпитализирован с бронхитом, у другого от холода обострилась астма, третьего увезли с язвой. Помощи попросил и четвертый (рези в животе), но полицейский якобы ответил: «Медики отказались приезжать».

Заодно 28-й преподал житейский урок. Куйбышевский суд благосклонно разрешил задержанным перефотографировать двухтомник материалов и дал сутки на ознакомление. Ребят вернули в отдел на ночевку и изъяли телефоны. Свои дела задержанные так и не прочитали.

Проводили молодежь из 28-го напутствием.

«Сказали, что этот раз покажется нам туристической поездкой. В следующий мы загремим по уголовной статье за экстремизм и заплатим 300 тысяч, – пояснил «Фонтанке» осужденный. – К нам относились по-особому. Мигрант, подлежащий выдворению, спал на матрасе и подушке, мы – на голых пенках».

В 35-м отделе Приморского района задержанных учили щедрости по примеру Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке». Шпроты – себе, «дошираки» – опять себе. Воду и бананы – так и быть, забирайте.

В 15-м отделе Калининского района показательно отучали от гаджетов, устроив задержанному досмотр в стиле «ню». Ведь если телеведущий Владимир Соловьев называет митингующих «мажористыми придурками», у каждого из которых есть смартфон, он должен быть непременно. Парня раздели догола (сняли джинсы, футболку и трусы – из отчета ОНК) в поисках телефона и не нашли.

В 24-м отделе Невского района мужчину учили не выделяться из толпы. Он просил ознакомиться с протоколом о задержании, а его затащили в изолированную комнату, повалили на пол и насильно стянули ботинки и расшнуровали. Он, конечно, кричал. Встревоженную жену проводили в отдельную комнату и тоже определили в камеру. Зато им единственным досталось постельное белье.

По постановлению правительства № 205 от 11 апреля 2005 года задержанные на срок более трех часов обеспечиваются в ночное время местом для сна, постельными принадлежностями и постельным бельем, а также питанием. Эти блага коснулись единиц задержанных. У полицейских просто нет элементов уюта в достаточном количестве.

Координатор группы «Помощь задержанным в Питере» Александра Крыленкова отметила, что системных жалоб, пожалуй, можно выделить десяток. Это существенная, а иногда и запредельная перенаселенность СПЗЛ, немотивированное применение спецсредств (наручники и газ), насильственное изъятие личных вещей до оформления задержаний, инертность медиков.

«Городская станция скорой помощи отвечала нам, что работает в авральном режиме, и возможности госпитализировать лиц с телесными повреждениями у нее нет. Перелимит вел к отсутствию сна. Это, на наш взгляд, как минимум жестокое обращение. По нашим наблюдениям, с митингом не справилась вся правоохранительная вертикаль. Полиция явно была не подготовлена, суды из-за нехватки времени шли на очевидные нарушения (не допускали защитников и в большинстве случаев отказывали в отложении дел), спецприемник на Захарьевской не смог принять всех арестованных».

По данным общественников, освобожденные петербуржцы готовят иски в ЕСПЧ на нечеловеческие условия содержания в отделах.

«А вы больше не митингуйте», – призывают полицейские и знают, что к протестам такого масштаба инфраструктурно не готовы. В структуре петербургского главка – 71 отдел и отделение, куда могут быть свезены на ночевку «политические». В среднем в каждом по три СПЗЛ. Итого чуть больше 400 мест. При большем объеме задержаний новые маргинальные приключения молодежи неизбежны.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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