Сирийские военные спасли летчика сбитого Су-22 ВВС Сирии

Сирийским военным удалось спасти летчика ВВС Сирии, полковника Али Фахеда, после того как коалиция во главе с США сбила его самолет 18 июня.

Об этом «РИА Новости» 19 июня рассказал осведомленный источник, пишет RNS.

«Бойцы генерала Сухейла аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета», — сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время Али Фахед находится в больнице и его жизни ничто не угрожает.

Источник рассказал, что сбитого летчика нашли примерно в 30 км южнее сирийского города Ракка. Спасательная операция осложнилась в связи с тем, что место приземления полковника было в непосредственной близости от позиций запрещенной в России террористической организации ИГ. Члены группировки также искали пилота.

Как писала "Фонтанка", после этого инцидента Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и будет считать целями все воздушные объекты западнее реки Евфрат.