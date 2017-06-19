«Фонтанка» за 60 секунд — 19 июня

Задержанные на Марсовом поле надышались газом в 33-м отделении полиции. Перцовый газ пустили в камеру с буйным пассажиром для терапевтического эффекта. Но — о, неожиданность! – его временный приют оказался не герметичен, и успокоились все. Кроме уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

«Путин не выполняет свою функцию. Но здесь важно подчеркнуть: я говорю о функции, а не о человеке. Все молятся на конкретную личность. Это категорически неверно» – это говорит предприниматель Дмитрий Потапенко, человек, который видел похороны четырех вождей: Брежнева, Черненко, Андропова и Ельцина.

«Не бойтесь провалов. С каждой ошибкой мы становимся сильнее. Пока можете переставлять ноги, идти и действовать, у вас все получится» – это говорит человек, которого при жизни сыграл Леонардо Ди Каприо – «волк с Уолл-стрит» собственной персоной.

Заслуженный знаток Александр Друзь не смог ответить на интеллектуальный вопрос «Фонтанки». А вы сможете?

Российский предприниматель Константин Бакшт рассказал, как вести бизнес, чтобы наверняка его угробить. Ну, что тут скажешь... Мы уже 18 лет ведем бизнес в соответствии как минимум с одним пунктом его «вредных советов».

Лето – всё. А всё потому, что вы гуляли по трамвайным рельсам. Должно же быть этому безобразию хоть какое-то объяснение.

«Мне хватило только одного взгляда на вашу газету, чтобы понять, какая она противная!» – пишет нам добрый читатель. Если вы знаете, как усугубить эту ситуацию, — айда к нам.

