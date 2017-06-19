В Горелово и Красном Селе продлили ограничения движения из-за реконструкции «Нарвы»

На автодороге "Нарва" в рамках проводимой реконструкции на участке от Горелово до Красного Села и строительства объездной дороги вокруг Красного Села ГАТИ продлила разрешения на ограничения движения.

Движение по Гореловскому путепроводу на Красносельском шоссе разрешили ограничить на целый год вперед, до 1 июля 2018 года. А ограничения на проспекте Ленина, связанные со строительством объездной, продлили пока до 20 июля 2017 года.

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