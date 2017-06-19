Китай пригласил Россию участвовать в проекте своей космической станции

Глава госкорпорации «Роскосмос» 19 июня Игорь Комаров заявил, что Китай пригласил Россию участвовать в проекте Китайской космической станции (ККС), но Москва пока не приняла решения.

«Они предлагали, мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение, другая орбита и несколько отличные от нас планы. Пока договоренности и планы в будущем, конкретного ничего нет», — сказал он.

Директор отделения международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSА) Сюй Яньсун отметил, что строительство ККС планируется завершить к 2022 году и что проект будет доступен для сотрудничества и может стать международным, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».