Напавший на полицию в центре Парижа был вооружен

Нападение на сотрудников французской полиции в центре Парижа на Елисейских Полях 19 июня было намеренным, сообщает France Info.

19 июня водитель на автомобиле протаранил фургон жандармерии на Елисейских Полях в Париже. Водитель намеренно направил свой автомобиль в фургон полиции. По данным правоохранителей, нападавший также был вооружен, пишет «Газета.Ru».

После столкновения машина нападавшего загорелась, сотрудники правоохранительных органов задержали его. В результате инцидента никто не пострадал.