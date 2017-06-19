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19.06.2017 18:09

ТГК-1 утвердило состав директоров и дивиденды

Акционеры ТГК-1 утвердили отчетность и распределение прибыли за 2016 год. Кроме того, сформирован новый состав совета директоров.

Об итогах годового общего собрания акционеров 19 июня рассказывает пресс-служба ТГК-1.

В состав директоров вошли: вице-президент ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров, гендиректор ТГК-1 Алексей Барвинок, вице-президент ОАО «Фортум» по управлению портфелем производства и трейдинга Юрий Ерошин, старший вице-президент корпорации Fortum Кари Каутинен, замначальника управления ПАО «Газпром» Ирина Коробкина,член правления ПАО «Газпром» Кирилл Селезнев, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, гендиректор ОАО «Фортум» Александр Чуваев, первый замначальника департамента ПАО «Газпром» Игорь Шаталов, первый заместитель гендиректора ООО «Газпром энергохолдинг» Павел Шацкий и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

Кроме того, акционеры утвердили отчет, согласно которому выручка ПАО «ТГК-1» за 2016 год составила 74 млрд 511,5 млн рублей, валовая прибыль – 9 млрд 453,5 млн рублей, чистая прибыль – 3 млрд 636,3 млн рублей. 2 млрд 123 млн рублей из нее направят в фонд накопления на инвестиционные цели, 181,8 млн рублей – в резервный фонд. Дивиденды, как и предполагалось, выплатят из расчета 0,000345336 рубля на одну обыкновенную акцию.

Справка:

ТГК-1 занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Крупнейшим акционером является «Газпром энергохолдинг» — 51,8% акций, Fortum Power & Heat Oy принадлежит 29,45%.


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