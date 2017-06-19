Правомерность распыления газа в отделе с задержанными 12 июня проверит Следственный комитет

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции, распыливших перцовый газ в отделе с задержанными на митинге 12 июня.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного, вечером 19 июня в СК отправлено обращение для проведения проверки в отношении сотрудников 33-го отдела Московского УМВД. Они пустили перцовый газ в камеру с буйным хулиганом, однако удушающая смесь попала в другие помещения. В них находились задержанные на Марсовом поле.

«Мы просим СК проверить действия полицейских на предмет превышения должностных полномочий, что ответственность за которое предусмотрена статьей 286 УК», – уточнили в аппарате.

Кроме того, обращения направлены в прокуратуру и управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и области.

Полицейский главк мотивировал распыление газа действующим законодательством – в целях того, чтобы буйный не смог нанести себе повреждения.

Применение специальных средств регламентируется статьей 21 закона «О полиции».

В случае причинения лицом вреда окружающим или себе газ использовать не допускается.